كتب- محمد خيري:

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة مصيرية، أمام بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، غدا الثلاثاء، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة بوركينا فاسو، التي ستقام غدا الثلاثاء حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات:

منتخب مصر: 19 نقطة

بوركينا فاسو: 14 نقطة

سيراليون: 9 نقاط

غينيا بيساو: 7 نقاط

إثيوبيا: 6 نقاط

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو

وسوف تنقل مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في السابعة مساء غدا، على قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

التشفير: مفتوحة.