تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زامبيا

- -
16:00

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

- -
21:45

الدنمارك

الصعود للمونديال.. طاقم حكام من الكونغو لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

02:06 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يدير مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن أمام بوركينا فاسو ضمن مواجهات الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، طاقم حكام من الكونغو.

تنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب الأخير.

ويقود مباراة مصر وبوركينا فاسو تحكيميا، جيسي نكونكو حكما للساحة، ويعاونه كل من: ستيفن دانيك موتاسي، ومالوندي تشاني يانيس، وتشيمالا كابونجو حكم رابع.

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة بوركينا فاسو، التي ستقام غدا الثلاثاء حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

منتخب مصر بوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو حكام مباراة مصر وبوركينا فاسو
