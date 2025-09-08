كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، من مواجهة البرازيل وديا، خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "حسام حسن يرحب بمواجهة منتخب البرازيل بشكل طبيعي، ولكن ليست في الفترة المقبلة".

وأوضح: "حسام حسن، يرى أن المنتخب من الممكن أن يخوض مباراة البرازيل في شهر مارس المقبل بعد ضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026".

وأضاف: "المدرب مهتم للغاية ببطولة كأس الأمم الإفريقية وبالتالي هو يفضل المدرسة الإفريقية، حيث يرغب في خوض مباريات ودية مع منتخبات إفريقية وليس خارج القارة".

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة بوركينا فاسو، التي ستقام غدا الثلاثاء حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.