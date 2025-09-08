مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

- -
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

"المدرسة الأفريقية".. شوبير يكشف رد مفاجئ من حسام حسن حول مواجهة البرازيل

12:34 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

حسام حسن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، من مواجهة البرازيل وديا، خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "حسام حسن يرحب بمواجهة منتخب البرازيل بشكل طبيعي، ولكن ليست في الفترة المقبلة".

وأوضح: "حسام حسن، يرى أن المنتخب من الممكن أن يخوض مباراة البرازيل في شهر مارس المقبل بعد ضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026".

وأضاف: "المدرب مهتم للغاية ببطولة كأس الأمم الإفريقية وبالتالي هو يفضل المدرسة الإفريقية، حيث يرغب في خوض مباريات ودية مع منتخبات إفريقية وليس خارج القارة".

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة بوركينا فاسو، التي ستقام غدا الثلاثاء حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن أحمد شوبير المدرسة الأفريقية مواجهة البرازيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة