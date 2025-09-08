مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زامبيا

- -
16:00

المغرب

هل يدخل الصدام؟.. غضب في الزمالك بسبب الصفقة جديدة

10:33 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

ينتظر نادي الزمالك اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج، من الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة وقبل لقاء المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري.

ويبلغ الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، بارون أوشينج، من العمر 19 عامًا، ويُعد من اللاعبين الواعدين في الدوري الكيني.

واتفق نادي الزمالك مع اللاعب صاحب الـ19 عامًا على عقد لمدة 5 مواسم، وسيتم قيده تحت السن في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع ناديه الكيني.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أنه تم التأكد من سلامة إجراءات القيد عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينتظر الزمالك قرار اتحاد الكرة بقيده، من أجل مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

وأوضح، أن نادي الزمالك تأكد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من سلامة إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق، لذلك لا يعلم مسؤولي النادي سبب التأخر في قيد اللاعب حتى الآن وهو ما يجعل هناك نوع من الغضب بسبب المماطلة.

وشارك بارون أوتشينج في تدريبات الزمالك، خلال الأيام الماضية، من أجل تجهيزه، أملا في لحاقه بمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الكيني بارون أوشينج بارون أوشينج الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك
