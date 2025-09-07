تقارير تكشف مفاجأة بشأن موقف جوزيه جوميز من تدريب الأهلي

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد، دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لخوسيه ريبيرو.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، أن النادي الأهلي تواصل خلال الساعات الماضية مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن المدرب البرتغالي رفض عرض المارد الأحمر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدا أنه في حال رحيله سيكون بموافقة فريق الفتح.

كما أشارت الصحيفة ذاتها، أن المدرب البرتغالي لديه شرط جزائي مع الفريق السعودي، بقيمة 900 ألف دولار، سيتم دفعه لفريق افتح حال رحيل المدرب عن النادي في الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن منذ عدة أيام رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن القيادة الفنية للفريق، مع تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

أقرأ أيضًا:

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي



شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب