الزمالك يتعادل ودياً مع النجوم قبل مباراة المصري في الدوري

كتب ـ نهى خورشيد:

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعادل إيجابياً مع نظيره النجوم بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد على ملعب الكلية الحربية، ضمن تحضيرات الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 35 عن طريق نجمه المغربي عبد الحميد معالي، قبل أن ينجح النجوم في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد خسر في الجولة الأخيرة له بالدوري قبل التوقف بهدفين مقابل هدف على يد نظيره وادي دجلة.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر.