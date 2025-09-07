مباريات الأمس
إعلان

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي

05:33 م الأحد 07 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي تطورات مفاوضاتهم مع المدير الفني البرتغالي السابق لمنتخب الإمارات، باولو بينتو لقيادة الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن بينتو قد طلب مهلة للرد على العرض المقدم له من جانب الأهلي.

باولو بينتو صاحب الـ 56 عاماً كان قد انتهت علاقته التعاقدية مع منتخب الإمارات في مارس الماضي.

وكان الأهلي قد أعلن عقب خسارة فريقه على يد نظيره بيراميدز رحيل ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة الفنية بصورة مؤقتة.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وكان الأهلي قد خسر بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

