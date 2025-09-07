مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

التأهل للمونديال.. قرار من أبو ريدة حول بعثة منتخب مصر في بوركينا

03:39 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ، إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر، إلى طارق أبو العينين عضو اتحاد الكرة، في رحلته لمواجهة بوركينا فاسو.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتتوجه بعثة منتخب مصر عصر اليوم الأحد إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات.

ويحتاج المنتخب الوطني، للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، من أجل التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة

منتخب مصر هاني أبو ريدة حسام حسن بوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم
