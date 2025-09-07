كتب- محمد عبدالهادي:

شهد الدوري المصري في موسمه الحالي ظاهرة ملفتة للأنظار، تمثّلت في لجوء عدد من اللاعبين إلى ارتداء "لاصقات الأنف" خلال المباريات والتدريبات.

وظهر أكثر من لاعب خلال الموسم الحالي يضع هذه اللاصقات في المباريات، بينما كان زيزو هو أبرز اللاعبين التي استخدمها خلال تواجده مع منتخب مصر.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أهمية لاصقات الأنف التي يستخدمها اللاعبين كالتالي:

هذه اللصقات تُعرف علميًا باسم "لاصقات الأنف التنفسية"، وهي شريط مرن يُثبت بشكل أفقي على الأنف، وتُستخدم منذ عقود، إذ انتشرت بشكل واسع في التسعينيات بين كبار الرياضيين مثل جيري رايس نجم كرة القدم الأمريكية، وأندريه أجاسي أسطورة التنس.

اللاعبون الذين ظهروا بهذه اللصقات يسعون لتحسين تنفسهم أثناء المجهود البدني، وسط اعتقاد سائد بأنها تساعد على توسيع فتحات الأنف وتسهيل مرور الهواء، ما يمنحهم شعورًا براحة أكبر أثناء الجري أو بذل الجهد.

لكن رغم رواجها، تبقى فعاليتها محل جدل، فبحسب لارس دوناث، الباحث في معهد علوم التدريب والمعلوماتية الرياضية بجامعة كولونيا الألمانية، فإن تأثير هذه اللصقات على الأداء الرياضي يكاد يكون غير قابل للقياس.

وأكد في تصريحات إعلامية أن "ما تحققه هذه اللصقات يندرج في نطاق تأثير الدواء الوهمي، حيث يشعر اللاعب بتحسّن نفسي ينعكس بشكل طفيف على أدائه".

