لماذا لم يلعب المنتخب الثاني بجناحين أمام تونس؟.. حلمي طولان يجيب

03:02 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري الثاني عن سبب عدم اللعب بجناحين خلال ودية تونس.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

وفاز منتخب مصر الثاني بهدف نظيف على نظيره تونس خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن تحضيراتهما للمشاركة في البطولة العربية.

وقال طولان في تصريحات صحفية عقب المباراة:"ليس شرطًا أن يلعب الفريق بجناحين فمن الممكن أن نخوض المباران بثنائي هجومي مع تقدم الظهيرين والحمدالله نجحنا في ذلك أمام تونس وسجلنا هدفًا وأهدرنا انفرادين".

وأشار المدير الفني للمنتخب المصري الثاني إلى أن اللاعبين التزموا بالتعليمات التي وجهها لهم وما تدربوا عليه خلال الفترة الماضية رغم قصر مدتها:"تجمعنا منذ 5 أيام فقط وبالتأكيد لم ينفذ اللاعبون جميع الأفكار بنسبة 100%".

وأتم طولان تصريحاته بالتشديد على قوة المنتخب التونسي الذي يضم لاعبين محترفين بالدوري الفرنسي بجانب لاعبين شاركوا من قبل بالمنتخب التونسي الأول.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

ومن المقرر أن تقام المباراة عند التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

حلمي طولان منتخب مصر الثاني موعد مباراة منتخب مصر وتونس منتخب تونس الثاني
