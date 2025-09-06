مباريات الأمس
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

1 0
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

0 5
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

1 2
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

0 4
21:45

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

موعد المباراة الثانية بين منتخب مصر وتونس والقناة الناقلة

10:40 م السبت 06 سبتمبر 2025
يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراة ودية جديدة تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان أمام نظيره التونسي ضمن التحضيرات لمنافسات بطولة كأس العرب 2025.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

ومن المقرر أن تقام المباراة عند التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل.

القناة الناقلة لودية منتخب مصر الثاني وتونس

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

وكان منتخب مصر الثاني قد فاز في المباراة الودية الأولى التي جمعته بنظيره التونسي اليوم السبت بهدف نظيف سجله محمد مجدي "أفشة".

مصر وتونس موعد مباراة مصر وتونس منتخب مصر الثاني منتخب مصر
أخبار

الثانوية العامة

