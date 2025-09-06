موعد المباراة الثانية بين منتخب مصر وتونس والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراة ودية جديدة تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان أمام نظيره التونسي ضمن التحضيرات لمنافسات بطولة كأس العرب 2025.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

ومن المقرر أن تقام المباراة عند التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل.

القناة الناقلة لودية منتخب مصر الثاني وتونس

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

وكان منتخب مصر الثاني قد فاز في المباراة الودية الأولى التي جمعته بنظيره التونسي اليوم السبت بهدف نظيف سجله محمد مجدي "أفشة".

