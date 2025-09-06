حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سبب عدم تواجد نجم خط وسط النادي الأهلي إمام عاشور رفقة المنتخب في مباراة إثيوبيا.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على ضيفه الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"تواصلنا مع طبيب الأهلي الذي أخبرنا بصفته بأن إصابة إمام عاشور لم تلتئم بعد فانتظرته حتى المباراة الأخيرة للأهلي ولكنه لم يكن جاهزًا".

وأتم المدير الفني لمنتخب مصر تعليقه على غياب إمام عاشور بقوله:"وجوده مهم للمنتخب وهو لاعب مهم وإن شاء الله ربنا يكمل شفاؤه".

وعن غياب مروان عطية، قال حسن:"الجهاز الفني للأهلي فضّل إراحة مروان رغم مشاركته في التدريبات".

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات.

ترتيب منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

الفوز على إثيوبيا عزز من صدارة منتخب مصر لمجموعته بالتصفيات برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه قبل 3 جولات من نهاية التصفيات ليقترب من التأهل لكأس العالم 2026.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد منتخب إثيوبيا عند النقطة 6 في المركز الخامس بفارق نقطة عن غينيا بيساو صاحب المركز الرابع و5 نقاط عن جيبوتي المتذيل.

