القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة تعرض الوافد الجديد على صفوف الزمالك، الكيني بارون أوشينج لإصابة خلال مرانه الأول من الفريق.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي صباح اليوم السبت، أن اللاعب الكيني لم يتعرض لإصابة قوية ولكنه شعر بإجهاد عضلي خلال مرانه مع الزمالك.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب سيخوض برنامج تأهيلي لتجهيزه للفترة المقبلة.

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج، من الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة لقيده بالقائمة.

ويبلغ الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، بارون أوشينج، من العمر 19 عامًا، ويُعد من اللاعبين الواعدين في الدوري الكيني، لمزيد من المعلومات عنه.. اضغط هنا





