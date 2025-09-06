مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

هل تعرض بارون أوشينج لإصابة قوية في أول مران له مع الزمالك؟.. مصدر يوضح

12:18 ص السبت 06 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة تعرض الوافد الجديد على صفوف الزمالك، الكيني بارون أوشينج لإصابة خلال مرانه الأول من الفريق.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي صباح اليوم السبت، أن اللاعب الكيني لم يتعرض لإصابة قوية ولكنه شعر بإجهاد عضلي خلال مرانه مع الزمالك.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب سيخوض برنامج تأهيلي لتجهيزه للفترة المقبلة.

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج، من الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة لقيده بالقائمة.

ويبلغ الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، بارون أوشينج، من العمر 19 عامًا، ويُعد من اللاعبين الواعدين في الدوري الكيني، لمزيد من المعلومات عنه.. اضغط هنا

فرص مصر في التأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيوبيا

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بارون أوشينج لزمالك فقات الزمالك صابة بارون أوشينج
لحظة بلحظة.. مصر 2 - 0 إثيوبيا
