لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو

كتبت-هند عواد:

يقترب محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي ومنتخب مصر، من رقم قاسي جديد مع الفراعنة، خلال مباراة بوركينا فاسو، قد يتخطى به حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

ويتصدر حسام حسن مدرب منتخب مصر، قائمة هدافي مباريات الفراعنة وبوركينا فاسو، برصيد 3 أهداف، فيما يليه عبدالله السعيد (اعتزل اللعب الدولي) وتريزيجيه، بهدفين.

وفي حالة تسجيل تزيزيجيه هدفا أو أكثر، يتساوى أو يتخطى حسام حسن، ليصبح الهداف التاريخي لمباريات مصر وبوركينا فاسو.