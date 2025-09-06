مباريات الأمس
لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو

09:00 ص السبت 06 سبتمبر 2025
    تريزيجيه من مران الأهلي
    تريزيجيه
    تريزيجيه من تدريبات الأهلي
    تريزيجيه من تدريبات الأهلي اليوم_5
    تريزيجيه وطاهر محمد طاهر
    محمد صلاح وحسام حسن من معسكر منتخب مصر
    حسام حسن من معسكر منتخب مصر
    حسام حسن
    حسام حسن في ممر شرفي لاستقبال محمد صلاح
كتبت-هند عواد:

يقترب محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي ومنتخب مصر، من رقم قاسي جديد مع الفراعنة، خلال مباراة بوركينا فاسو، قد يتخطى به حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

ويتصدر حسام حسن مدرب منتخب مصر، قائمة هدافي مباريات الفراعنة وبوركينا فاسو، برصيد 3 أهداف، فيما يليه عبدالله السعيد (اعتزل اللعب الدولي) وتريزيجيه، بهدفين.

وفي حالة تسجيل تزيزيجيه هدفا أو أكثر، يتساوى أو يتخطى حسام حسن، ليصبح الهداف التاريخي لمباريات مصر وبوركينا فاسو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه حسام حسن منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو
