مجانا.. تردد قناة "أون سبورت 1" الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

كتب - محمد القرش:

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة مصر وإثيوبيا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر

وتقام مباراة الفراعنة وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة مصر

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات "أون سبورت" مباراة الفراعنة التي تقام على الأراضي المصرية مجانا، حيث يُبث اللقاء عبر قناة "أون سبورت 1".

تردد قناة أون سبورت 1

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة صورة القناة: HD

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات)

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات)

3- سيراليون - 9 نقاط (7 مباريات)

4- غينيا بيساو - 7 نقاط ( 7 مباريات)

5- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات)

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات)