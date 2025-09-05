مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

مجانا.. تردد قناة "أون سبورت 1" الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

10:43 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة مصر وإثيوبيا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر

وتقام مباراة الفراعنة وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة مصر

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات "أون سبورت" مباراة الفراعنة التي تقام على الأراضي المصرية مجانا، حيث يُبث اللقاء عبر قناة "أون سبورت 1".

تردد قناة أون سبورت 1

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة صورة القناة: HD

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات)

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات)

3- سيراليون - 9 نقاط (7 مباريات)

4- غينيا بيساو - 7 نقاط ( 7 مباريات)

5- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات)

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات)

تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة