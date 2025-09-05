مباريات الأمس
إحداهما مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا الليلة

01:06 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن اللقاء المرتقب بين منتخب مصر ونظيره منتخب إثيوبيا، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بالتصفيات رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وسيراليون، وإثيوبيا، وغينيا بيساو، وجيبوتي.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات إفريقيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا اليوم

تذاع مباراة مصر وإثيوبيا عبر قناة أون سبورت، كما سيتم إذاعتها عبر فضائية SSC.

معلق مباراة مصر وإثيوبيا اليوم

يتولى حاتم بطيشة التعليق على اللقاء عبر قناة SSC.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا مباراة مصر وإثيوبيا موعد مباراة مصر وإثيوبيا تصفيات كأس العالم
