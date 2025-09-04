الغندور يكشف موعد انتظام صفقة الزمالك الجديدة في التدريبات

كتب - نهى خورشيد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن موعد انتظام الكيني بارون أوشينج، الصفقة المنتظرة للقلعة البيضاء.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"اللاعب أوشينج في تدريب الزمالك غداً استعدادا لمواجهة المصري بالدوري".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت 13 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان الفارس الأبيض سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الماضية بدوي نايل، والتي أقيمت قبل فترة التوقف الحالية.