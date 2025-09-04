مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

0 0
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

0 1
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

0 5
16:30

الأهلي

الغندور يكشف موعد انتظام صفقة الزمالك الجديدة في التدريبات

07:00 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن موعد انتظام الكيني بارون أوشينج، الصفقة المنتظرة للقلعة البيضاء.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"اللاعب أوشينج في تدريب الزمالك غداً استعدادا لمواجهة المصري بالدوري".

خالد الغندور عن صفقة الزمالك الجديدة

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت 13 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان الفارس الأبيض سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الماضية بدوي نايل، والتي أقيمت قبل فترة التوقف الحالية.

خالد الغندور بارون أوشينج الزمالك صفقة الزمالك المصري البورسعيدي الدوري المصري
