تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

إبراهيم سعيد يدافع عن شوبير: "راجل جدع وابن أصول"

02:29 م الخميس 04 سبتمبر 2025

إبراهيم سعيد

كتبت-هند عواد:

دافع إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق، عن أحمد شوبير حارس مرمى الأحمر السابق، بعد أزمته مع الثنائي أحمد حسن وعصام الحضري.

وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تتفق تختلف مع كابتن أحمد شوبير كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي، ويمكن أنا أكتر حد اختلفت معاه كتير في أوقات".

وأضاف: "بس والله أجدع وأطيب حد تتعامل معاه عن قرب، وراجل جدع وابن أصول، ومن الشخصيات الجميلة تعرف الشخص وقت الأزمات ووقت الشدة".

واختتم: "بشكر الشدة والأزمة من عند ربنا اللي خلتني أعرف ناس رجالة وأن الأصول عمرها ما غيرتهم، أما الاختلاف في الكرة ده طبيعي، بالتوفيق يا كابتن فيما هو قادم بإذن الله".

ويمكن الإطلاع على التفاصيل الكاملة لأزمة شوبير والحضري وأحمد حسن من هنا.

إبراهيم سعيد أحمد شوبير أحمد حسن عصام الحضري
