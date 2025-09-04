كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، فرض النادي الأهلي، عقوبات مغلظة على ثنائي الفريق الأحمر، أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، بسبب اختراقهم الحظر الإعلامي.

قال "شحاتة" في برنامجه على قناة الحياة: "الأهلي فرض عقوبة 300 ألف جنيه على كل لاعب بعد الخسارة أمام بيراميدز في المباراة الماضية".

وأضاف: "بالنسبة لزيزو تم فرض عقوبة إضافية وصلت 450 ألف جنيه منها 300 ألف لمشاركته في خسارة الفريق أمام بيراميدز و150 ألف جنيه بسبب اختراق الحظر الإعلامي علي السوشيال ميديا بينما إمام عاشور 150 ألف جنيه بسبب السوشيال ميديا".

وأكمل: "وليد صلاح الدين قرر منع اللاعبين من استخدام السوشيال ميديا على حساباتهم الخاصة لزيادة التركيز خلال الفترة المقبلة".