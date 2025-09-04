مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

أول تعليق من عماد النحاس عقب توليه تدريب الأهلي

12:11 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

عبّر الكابتن عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو بداية جديدة يأمل أن تكون موفقة، تعويضًا عن الفترة الماضية.

وقال النحاس في تصريحات لقناة النادي الأهلي مساء الأربعاء: "إن شاء الله تكون بداية خير ونقدر نعوض اللي حصل والمجموعة الحالية في الفريق مميزة".

وتابع النحاس: " سيتم عقد إجتماع مع الجهاز الطبي ومدربين الأحمال هنتناقش ونشوف الانسب هيبقي في وديات ولا ونشوف الأفضل ايه اللى يتعمل لحد انتهاء فترة التوقف الدولي".

وأردف عماد النحاس تصريحاته: "الدوري كله صعب لان عدد المباريات قليلة كله بيحارب في المرحلة الاولي عشان يبقي موجود في أول 7 مراكز".

وواصل: "بطولة الدوري محتاجة النفس الأطول وكويس اننا خسرنا في الأول وميبقاش في مجال للخسارة مرة تانية والكلام من اللاعبين بعد الخسارة كان كلام ايجابي في اوضة اللبس ويعطي مؤشر كويس باذن الله ان اللاعيبة لما تروح تتمرن في المنتخب بقوة وترجع بقوة".

واختتم: "طول ما انا في الأهلي وطول ما توفيق ربنا موجود والإخلاص موجود متفائل جدا للمرحلة الجاية نعمل حاجة تكون كويسة ونكون عند حسن ظن جمهور الاهلي".

عماد النحاس الأهلي تصريحات عماد النحاس أخبار الأهلي
