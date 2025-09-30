مباريات الأمس
لتعويض السعيد.. الزمالك يجهز محمد شحاتة لمواجهة غزل المحلة

كتب : مصراوي

10:12 م 30/09/2025

عبدالله السعيد

كتب - مراسل مصراوي:

يجري الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا طبيًا لمحمد شحاتة، لاعب وسط الفريق، قبل مواجهة غزل المحلة.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة، في الخامسة مساء السبت المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل الزمالك لمصراوي: "يخضع محمد شحاتة لاختبارٍ طبي يوم الخميس المقبل، لحسم موقفه من مباراة غزل المحلة، في ظل غياب عبدالله السعيد".

ويغيب عبدالله السعيد عن لقاء الزمالك وغزل المحلة، بسبب تراكم البطاقات، وحصوله على البطاقة الثالثة في مباراة القمة مساء أمس.

