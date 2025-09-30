إيقاف ثنائي الأهلي والزمالك عن الجولة المقبلة بالدوري المصري

مؤلمة.. أول تعليق لخوان بيزيرا بعد هزيمة الزمالك من الأهلي

يغيب ثنائي الأهلي والزمالك، محمود حسن تريزيجيه وعبدالله السعيد، عن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء غياب محمود تريزيجيه وعبدالله السعيد عن الجولة المقبلة بالدوري المصري، للإيقاف بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة، في مباراة القمة التي أُقيمت بينهما مساء أمس، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وتعد هذه البطاقة الصفراء الثالثة لتريزيجيه، بعد حصوله على بطاقتين في مباراتي مودرن سبورت وبيراميدز، فيما حصل السعيد على بطاقتين في مباراتي المقاولون العرب والجونة.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة مساء السبت المقبل، فيما يواجه الأهلي كهرباء الإسماعيلية.

