كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

- -
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

- -
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

إيقاف ثنائي الأهلي والزمالك عن الجولة المقبلة بالدوري المصري

كتبت - هند عواد:

09:52 م 30/09/2025
يغيب ثنائي الأهلي والزمالك، محمود حسن تريزيجيه وعبدالله السعيد، عن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء غياب محمود تريزيجيه وعبدالله السعيد عن الجولة المقبلة بالدوري المصري، للإيقاف بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة، في مباراة القمة التي أُقيمت بينهما مساء أمس، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وتعد هذه البطاقة الصفراء الثالثة لتريزيجيه، بعد حصوله على بطاقتين في مباراتي مودرن سبورت وبيراميدز، فيما حصل السعيد على بطاقتين في مباراتي المقاولون العرب والجونة.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة مساء السبت المقبل، فيما يواجه الأهلي كهرباء الإسماعيلية.

الأهلي الزمالك تريزيجيه عبدالله السعيد

