"الأعلى تقييمًا".. ماذا قدم حسين الشحات خلال 29 دقيقة بمباراة الأهلي و

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي في مباراة مثيرة أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

وتحدث سامي الشيشيني، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، لـ"مصراوي" عن أسباب تراجع مستوى الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وما أدى إلى هزيمته أمام الأهلي.

ما تقييمك لمستوى لاعبي الزمالك أمام الأهلي؟

مستوى الزمالك لم يعجبني. الأداء كان ضعيفًا للغاية، خاصة في الشوط الثاني. قدّم الفريق أول عشر دقائق أو ربع ساعة بشكل جيد، لكن بعد تسجيل الهدف حدث تراجع غريب في المستوى، وأداء سلبي واضح. معظم اللاعبين لم يظهروا بمستواهم الطبيعي. على سبيل المثال، أتيحت فرصة محققة للتسجيل للدباغ، وكان بإمكان ناصر المهاجم أن يحسم اللقاء لصالح الزمالك، لكنه لم ينجح.

آدم كايد لم يكن موفقًا، ومعظم اللاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر، خصوصًا بعد الهدف. بدا واضحًا أن الفريق خائف ومتراجع، وبالتالي لم يعجبني أداء الزمالك بعد التسجيل، فقد كان ضعيفًا للغاية.

هل ترى أن الأهلي استحق الفوز؟

الأهلي استحق الفوز في الشوط الثاني؛ فقد كان أفضل من الزمالك، واستغل الفرص. دخول حسين الشحات أحدث فارقًا كبيرًا، إذ سجل هدفًا وحصل على ركلة جزاء.

أما في الشوط الأول، فقبل هدف الزمالك كان الفريق الأبيض أفضل وأهدر فرصتين محققتين. كان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر، لكن الأهلي نجح في تدارك الموقف.

الأهلي يمتلك خبرات أكبر، كما أن نزول أليو ديانج بجانب حسين الشحات ساعد الفريق كثيرًا على السيطرة على وسط الملعب.

وبشكل عام، الأهلي استغل سوء أداء الزمالك وحالته المتراجعة وحقق الفوز المستحق.

ما سبب تراجع الزمالك في هذه المباراة وفي المباريات السابقة؟

السبب الأساسي هو ضعف تدخلات المدير الفني. قد تكون بعض المراكز تعاني من نقص العناصر، لكن حتى المتاح لم يُستغل بالشكل الصحيح. الفريق فقد نقاطًا أمام فرق متوسطة مثل المقاولون العرب ودجلة والجونة، وكان من المتوقع أن يظهر بقوة في القمة كما فعل أمام سيراميكا والمصري والمودرن، لكنه تراجع بشكل غريب بعد الهدف.

بعض اللاعبين يثبتون في هذه المباريات الكبرى أنهم غير قادرين على حمل قميص الزمالك أو تمثيل المنتخب. اليوم اكتشفت أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين لا يظهرون في المواجهات الصعبة.

بعد مرور تسع جولات، كيف تقيّم أداء يانيك فيريرا مع الزمالك؟

هناك حالة غريبة جدًا في أداء الفريق. في أكثر من مباراة يتقدم الزمالك ثم يخسر أو يتعادل، كما حدث أمام دجلة والجونة والأهلي. في الشوط الثاني دائمًا ينخفض التركيز بشكل ملحوظ.

تدخلات فيريرا لم تكن موفقة سواء في توقيت التغييرات أو في اختياراته. الفريق كان مضغوطًا منذ البداية، وكان من المفترض الدفع بعناصر أكثر حيوية في الهجوم أو لإغلاق وسط الملعب، خصوصًا مع غياب لاعبي الوسط المدافعين بسبب الإصابات مثل شحاتة محمد شحاتة وأحمد ربيع.

هل افتقد الزمالك لخدمات خوان بيزيرا اليوم؟

بيزيرا شارك في المباراة، لكنه لم يكن في مستواه مطلقًا. كان من المفترض أن يكون اللاعب المؤثر في مثل هذه المباريات الكبيرة، لكنه لم يظهر إلا في أول خمس دقائق فقط، ثم اختفى تمامًا.

المدرب أخطأ في الإبقاء عليه في الملعب رغم سوء أدائه. هذه من أسوأ مبارياته منذ انضمامه للزمالك، بينما كان الجميع ينتظر منه أن يحدث الفارق بصفته لاعبًا محترفًا وصاحب خبرة.

ما سبب انتفاضة الأهلي في المباراتين الأخيرتين؟

الأهلي حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات على التوالي أمام سيراميكا، وحرس الحدود، والزمالك. الأهلي فريق إذا استعاد مستواه يصعب إيقافه، خاصة أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ولاعبين أصحاب خبرة.

التحكيم لم يتدخل في نتيجة المباراة، فجميع القرارات كانت صحيحة بما فيها ركلتا الجزاء. الأهلي في الفترة الأخيرة بدأ يستعيد توازنه، ولديه قائمة قوية وبدلاء على مستوى مميز، وهذا ما يمنحه الأفضلية.

هل فقد الزمالك ثقته في المنافسة على الدوري؟

لا، الزمالك لم يفقد الثقة، فما زال متصدرًا جدول الدوري حتى الآن. الأهلي لديه مباراة مؤجلة، وكذلك بيراميدز ما زال منافسًا قويًا. البطولة ما زالت في الملعب بين الفرق الثلاثة. الزمالك قادر على العودة إذا استعاد مستواه، لكنه يحتاج إلى معالجة الأخطاء سريعًا.

من وجهة نظرك، هل رحيل يانيك فيريرا مناسب في هذه المرحلة؟

أعتقد أن فيريرا قد لا يستمر حتى نهاية الموسم. رغم وجود بعض الأعذار كإصابة عدد من اللاعبين، فإن تدخلاته في المباريات لا ترتقي إلى مستوى مدير فني يقود فريقًا كبيرًا كالزمالك.

اختياراته غير مقنعة، مثل الدفع بناصر منسي في مباراة قمة دون تجهيزه، أو الإصرار على إشراك لاعبين مثل آدم كايد رغم عدم إقناعهم، مع تجاهل لاعبين آخرين أكثر جاهزية.

من وجهة نظري، نسبة كبيرة تشير إلى أنه لن يكمل الموسم مع الزمالك إذا استمر الوضع على هذا الشكل.