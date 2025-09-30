القاهرة ـ مراسل مصراوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهدف الأول الذي سجله حسين الشحات بمرمى الزمالك بتصوير أحد الجماهير في المدرجات.

حسين الشحات كان قد حلّ بديلاً خلال مباراة الأهلي والزمالك بالدقيقة 69 ليسجل هدف التعادل لفريقه بعد دقيقتين من مشاركته.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

محمود حسن "تريزيجيه" سجل الهدف الثاني بعد ذلك للأهلي من ركلة جزاء تسبب بها حسين الشحات لينتهي اللقاء بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.



