محمد صلاح يبحث عن إنجاز تاريخي أمام جالطة سراي بدوري الأبطال الليلة

يبحث النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، عن مواصلة كتابة التاريخ الأوروبي، عندما يحل فريقه ضيفًا على جالطة سراي التركي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويخوض صلاح مواجهة الليلة برقم تاريخي جديد، إذ ستكون المباراة رقم 100 له في دوري الأبطال عبر مسيرته مع مختلف الأندية، ليعادل رقم الحارس الهولندي السابق إدوين فان دير سار، أسطورة مانشستر يونايتد.

كما يقترب صلاح من إنجاز آخر بقميص ليفربول، حيث ستكون هذه المواجهة هي الظهور رقم 75 له في دوري الأبطال مع "الريدز"، ليصبح على بعد 5 مباريات فقط من معادلة رقم المدافع السابق جيمي كاراجر، الأكثر مشاركة أوروبيًا في تاريخ النادي بـ80 مباراة.

موعد مباراة ليفربول وجالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة جالطة سراي وليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "رامس بارك"، وتُبث عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

