يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي مع نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للشباب المقامة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر.

موعد مباراة مصر للشباب ونيوزيلندا بكأس العالم

من المقرر ان تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة، على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس في العاصمة التشيلية سانتياجو.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل منهما لتعويض الخسارة في الجولة الافتتاحية، وإنعاش آمال التأهل إلى الدور التالي.

حيث تلقى المنتخب المصري هزيمة أمام منتخب اليابان بهدفين دون رد، بينما خسر منتخب نيوزيلندا أمام منتخب تشيلي مستضيف البطولة بنتيجة (1-2).

