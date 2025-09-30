مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

14 14
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

موعد مباراة مصر للشباب ونيوزيلندا بكأس العالم

كتب- محمد عبدالهادي:

02:29 م 30/09/2025

منتخب مصر للشباب

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي مع نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للشباب المقامة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر.

موعد مباراة مصر للشباب ونيوزيلندا بكأس العالم

من المقرر ان تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة، على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس في العاصمة التشيلية سانتياجو.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل منهما لتعويض الخسارة في الجولة الافتتاحية، وإنعاش آمال التأهل إلى الدور التالي.

حيث تلقى المنتخب المصري هزيمة أمام منتخب اليابان بهدفين دون رد، بينما خسر منتخب نيوزيلندا أمام منتخب تشيلي مستضيف البطولة بنتيجة (1-2).

منتخب مصر للشباب مصر ونيوزيلندا موعد مباراة مصر ونيوزيلندا كأس العالم للشباب

إعلان



