وسام أبو علي يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري

تعليق مثير من مالك إيفونا لاعب الأهلي السابق بعد فوز الأهلي على الزمالك

تفاعل وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي، مع فوز المارد الأحمر على حساب الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ونشر وسام عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال متابعة مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك في الدوري.

وتمكن الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، بعد الفوز على الزمالك أمس، إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 17 في صدارة ترتيب الدوري.

