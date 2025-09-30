مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

7 0
02:00

كاليدونيا الجديدة - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

0 0
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

وسام أبو علي يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري

كتب - يوسف محمد:

01:38 ص 30/09/2025
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (6)
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (5)
    كولومبوس كرو
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (4)
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاعل وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي، مع فوز المارد الأحمر على حساب الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ونشر وسام عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال متابعة مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك في الدوري.

وتمكن الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، بعد الفوز على الزمالك أمس، إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 17 في صدارة ترتيب الدوري.

