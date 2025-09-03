كتبت-هند عواد:

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالقلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "اختيار وليد صلاح الدين لمنصب مدير الكرة (هايل جدًا)، وهو يستحق ذلك بجدارة، فهو ليس صديقا فقط بل هو أخ، أتمنى له كل التوفيق، وقد يكون تولي المنصب جاء متأخرا له ولكن في النهاية حدث ذلك وأصبح مديرا للكرة، وإن شاء الله ينجح ويكسر الدنيا".

واختتم: "ريبيرو حصل على كل الفرص، أجواء ومعسكر إعداد ولاعبين على أعلى مستوى وتم توفير كل الأمور التي تساعده على النجاح، وغضب الجماهير كان مبررا، والأهلي لم ينتظر وأجرى تغييرات سريعة وهذا الأمر يُحسب للجنة التخطيط ومجلس الإدارة".

