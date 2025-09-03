شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث دخل أحمد حسن مدير المنتخب الوطني، في نقاش حاد مع الإعلامي أحمد شوبير، وانفصال حمدي النقاز عن زوجته.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أعلنت "ميرفا"، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، انفصالهما بعد زواج دام لأكثر من 9 سنوات. (طالع التفاصيل)

ميدو: إمام عاشور كان عايز يرجع الزمالك.. ويزو يخطط للانتقال للأهلي منذ عامين

تحدث أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن رغبة بعض لاعبي الأبيض في الانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي، مشيرًا إلى أن لاعبًا واحدًا فقط كان يخطط للانتقال منذ عامين. (طالع التفاصيل)

"اتخصم منهم وأنا قولت بلاش كدا".. شوبير يكشف ما فعله الأهلي في هؤلاء اللاعبين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تعرض لاعبي الأهلي للخصومات، بسبب الخسارة من بيراميدز في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز، وأيضا بعضهم لاستخدامهم السوشيال ميديا. (طالع التفاصيل)

"انتوا هتهزروا".. ماذا فعل أحمد شوبير لاستفزاز أحمد حسن (فيديو)

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، تصرفات المسؤولين في منتخب المحليين خلال الساعات الماضية، تجاه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، وهو ما تسبب في رد أحمد حسن مدير منتخب المحليين وتوضيح الأمور. (طالع التفاصيل)

مقطع الفيديو المتسبب في "خناقة" شوبير وأحمد حسن

نشبت أزمة بين الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، وأحمد حسن لاعب الأهلي السابق ومدير منتخب مصر للمحليين حاليا، بسبب مقطع فيديو نشره عصام الحضري. (طالع التفاصيل)

"مذيع الكيمي كيمي كا بيقول نصايح".. الحضري يطلق رسالة نارية

وجه عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر للمحليين رسالة قوية، عبر حسابه الشخصي دون توضح اسم المستهدف منها. (طالع التفاصيل)

الأزمة مازالت مستمرة.. أخر مستجدات أرض الزمالك في أكتوبر

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، انفراجة في أزمة أرض 6 أكتوبر، بعد قرار وزارة الإسكان بسحبها خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)