رسالة من زد إلى وليد صلاح الدين بعد رحيله إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

وجه نادي زد الشكر إلى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيله، تمهيدا للانضمام إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي، تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة وعماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني، حتى يتم تعيين مدربا جديدا خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي زد على موقع "فيسبوك"، صورة وليد صلاح الدين، وكتب: "شكراً وليد صلاح الدين، كل التوفيق في رحلتك القادمة مع النادي الأهلي".

