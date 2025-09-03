محمد صلاح يهدي قميصه للوافد الجديد في منتخب مصر

كتبت-هند عواد:

أهدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قميصه إلى عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، خلال معسكر منتخب مصر.

نشر عمرو الجزار صورته مع محمد صلاح وقميص موقع عليه منه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مع الملك المصري".

وانضم الجزار إلى منتخب مصر للمرة الأولى، استعدادا إلى مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أشرف صبحي: حسام حسن يعمل بجد.. هناك رقابة مالية شديدة على الأندية