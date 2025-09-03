مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

الجابون

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يهدي قميصه للوافد الجديد في منتخب مصر

10:31 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمرو الجزار (2)
  • عرض 6 صورة
    عمرو الجزار (1)
  • عرض 6 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (1)
  • عرض 6 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (2)
  • عرض 6 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أهدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قميصه إلى عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، خلال معسكر منتخب مصر.

نشر عمرو الجزار صورته مع محمد صلاح وقميص موقع عليه منه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مع الملك المصري".

وانضم الجزار إلى منتخب مصر للمرة الأولى، استعدادا إلى مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

9 سنوات زواج وخيانة.. 25 صورة ترصد علاقة حمدي النقاز وزوجته قبل الطلاق

أشرف صبحي: حسام حسن يعمل بجد.. هناك رقابة مالية شديدة على الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو الجزار محمد صلاح صلاح يهدي قميصه لعمرو الجزار منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان