مقطع الفيديو المتسبب في "خناقة" شوبير وأحمد حسن

كتبت-هند عواد:

نشبت أزمة بين الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، وأحمد حسن لاعب الأهلي السابق ومدير منتخب مصر للمحليين حاليا، بسبب مقطع فيديو نشره عصام الحضري.

الحضري يثير الفتنة بين شوبير وأحمد حسن

نشر عصام الحضري مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر فيه رفقة أحمد حسن وهما يتدربان، وكتب: "العميد الأصلي".

شوبير ينتقد أحمد حسن

انتقد شوبير أحمد حسن والحضري، بسبب مقطع الفيديو، وقال في برنامجه: "ليس هناك داعٍ لأي شخص أن يخرج ويطلق كلمة تستفز حسام حسن.. سأعتبر أنكم تمازحون، لكن التوقيت غير مناسب.. ليس من المقبول أن تفعلوا ذلك لأنكم لم تحصلوا على فرصة للانضمام إلى جهازه الفني أو أن تكونوا مديرين عليه في المنتخب.. هل ما يحدث معقول ومقبول؟".

رد أحمد حسن على شوبير

رد أحمد حسن على تصريحات شوبير، وكتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء، لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري، ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان، لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

وأضاف: "لمعلوماتك أنا أعمل مديراً لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي، كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم أما بالنسبة لقصة هزاري أنا وعصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده، ولم نراك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعاً كلنا فاهمين دفاعك بقوة واستماتة واعتراضك ليه".

واختتم: "كابتن اهدى شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وانت سيد العارفين".

