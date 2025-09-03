كتب - محمد القرش:

تحدث شيميليس بيكلي اللاعب الأسبق لنادي بتروجيت ومنتخب مصر، عن فترته في الدوري المصري الممتاز.

وقال بيكلي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تلقيت العديد من العروض من الدوري المصري بعد رحيلي عن إنبي لكن لم يتم الأمر، لكن حال تلقيت عرض للعودة بالطبع سأوافق".

وعن أفضل فتراته في الدوري المصري، أجاب: "فترتي مع نادي بتروجيت لا تصدق، حيث لعب هناك 4 مواسم ونصف، وقيادة الفريق كقائد كانت مغامرة رائعة بالنسبة لي".

وأضاف: "في نهاية فتراتي بالدوري المصري كنت أريد قضاء وقت ممتع مع نادي الجونة ومساعدة الفريق، لكن للأسف هبطنا".

واختتم الإثيوبي: "صديقي المقرب أحمد العجوز لاعب نادي إنبي، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش أيضًا".