مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

الجابون

جميع المباريات

إعلان

بيكلي "لمصراوي": أريد العودة إلى الدوري المصري.. وصديقي المقرب أحمد العجوز

02:00 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

شيميليس بيكلي (3)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث شيميليس بيكلي اللاعب الأسبق لنادي بتروجيت ومنتخب مصر، عن فترته في الدوري المصري الممتاز.

وقال بيكلي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تلقيت العديد من العروض من الدوري المصري بعد رحيلي عن إنبي لكن لم يتم الأمر، لكن حال تلقيت عرض للعودة بالطبع سأوافق".

وعن أفضل فتراته في الدوري المصري، أجاب: "فترتي مع نادي بتروجيت لا تصدق، حيث لعب هناك 4 مواسم ونصف، وقيادة الفريق كقائد كانت مغامرة رائعة بالنسبة لي".

وأضاف: "في نهاية فتراتي بالدوري المصري كنت أريد قضاء وقت ممتع مع نادي الجونة ومساعدة الفريق، لكن للأسف هبطنا".

واختتم الإثيوبي: "صديقي المقرب أحمد العجوز لاعب نادي إنبي، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش أيضًا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيميليس بيكلي بيكلي أحمد العجوز كريم يحيى إنبي بتروجيت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان