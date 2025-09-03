يلحق بالأهلي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها الونش مع الزمالك

أصدرت رابطة الأندية المصرية، عقوبة على محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، بعد طرده في مباراة الزمالك ووادي دجلة الماضية في بطولة الدوري المصري.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت هذه المباراة حالتي طرد؛ الأولى كانت من نصيب محمود حمدي "الونش"، قبل أن ينال إبراهيم البهنسي البطاقة الحمراء من جانب فريق وادي دجلة.

وأوضحت رابطة الأندية في بيانها، إيقاف محمود حمدي الونش ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

المباريات التي يغيب عنها الونش

وتقرر أن يغيب الونش عن الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 13 سبتمبر، في الجولة السادسة للدوري الممتاز.

كما يغيب عن الزمالك في مواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 18 سبتمبر في الجولة السابعة، ويغيب عن مواجهة والجونة يوم 23 سبتمبر، في الجولة الثامنة.