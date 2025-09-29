أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في لقاء القمة، مؤكدًا أن الفريق خاض المباراة في ظروف صعبة وكان في حاجة ماسة إلى هذا الانتصار.

وقال وليد في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: "مبروك للأهلي، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، والظروف لم تكن سهلة، حظ أوفر للزمالك، لكننا كنا في أشد الحاجة لهذا الفوز".

وأضاف: "البعض توقع مباراة متواضعة بسبب مستوى الفريقين مؤخرًا، لكن ما حدث على أرض الملعب كان عكس ذلك تمامًا، وقدم الفريقان أداءً يليق بالكرة المصرية وأسعد الجماهير".

ووجّه وليد رسالة إلى جماهير الأهلي، قال فيها: "فريقكم هو الأقوى في إفريقيا، نطالبكم بالهدوء والثقة، لا تصدقوا 90% من الأخبار التي تُنشر، لدينا مصادر رسمية، وأنا دائم التصريح شخصيًا، فلا تجروا خلف الشائعات".

ونفى مدير الكرة بالنادي الأهلي ما تردد عن وجود جلسة مع لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو"، قائلًا: "كل ما قيل عن تواجده في معسكر الفريق وجلوسه معي أو مع عماد النحاس غير صحيح على الإطلاق".

وكشف وليد أن ملف المدير الفني الجديد لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن الملف بالكامل في يد الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط، مضيفًا: "تُعرض علينا سير ذاتية لمدربين، البعض يرفض، وآخرون يختلفون في الأمور المالية أو لا يرغبون في العمل بالمنطقة العربية".