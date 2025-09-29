حكم دولي سابق يعلق على القرارات التحكيمية في المباراة الأهلي والزمالك

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على الزمالك بالدوري المصري

لقطات لم تنقلها كاميرات القمة.. محاصرة محترف الزمالك و "حفلة" جماهير الأهلي

جماهير الأهلي تلاحق اللاعبين بعد الفوز على الزمالك (فيديو)

جماهير الأهلي تشعل ستاد القاهرة بعد هدف التعادل في شباك الزمالك (فيديو)

تصوير ـ نهى خورشيد:

رصدت كاميرا مصراوي ردة فعل ثنائي الأهلي حمزة علاء ومحمد مجدي "أفشة" مع تسجيل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثاني للفريق في مرمى الزمالك.

وسجل تريزيجيه في الدقيقة (77) الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في مرمى الزمالك.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

اقرأ أيضًا:

بعد تألقه ضد الزمالك.. أهداف ومساهمات حسين الشحات مع الأهلي

عماد النحاس يثبت جدارته بهدفه في مرمى فيريرا