رد فعل عواد وحمزة علاء وأفشة على ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي (فيديو)
كتب : مصراوي
تصوير ـ نهى خورشيد:
رصدت كاميرا مصراوي ردة فعل ثنائي الأهلي حمزة علاء ومحمد مجدي "أفشة" مع تسجيل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثاني للفريق في مرمى الزمالك.
وسجل تريزيجيه في الدقيقة (77) الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في مرمى الزمالك.
وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
