كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

بعد فوز النادي الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

10:27 م 29/09/2025
أقيمت اليوم الاثنين ثلاثة مباريات، ضمن منافسات الجولة التاسعة في مواجهات الدوري المصري التي شهدت إثارة وندية قوية وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، وخسارة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي بنتيجة 2-1، وتعادل الجونة أمام سيراميكا بهدف مقابل هدف.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك - 17 نقطة

2- المصري - 15 نقطة

3- الأهلي - 15 نقطة

4- وادي دجلة - 15 نقاط

5- بيراميدز - 14 نقاط

6- إنبي - 14 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - 14 نقاط

8- بتروجيت - 14 نقاط

9- زد - 12 نقاط

10- مودرن سبورت - 12 نقاط

11- البنك الأهلي - 11 نقاط

12- سموحة - 11 نقاط

13- حرس الحدود - 11 نقاط

14- غزل المحلة - 10 نقاط

15- الجونة - 9 نقاط

16- طلائع الجيش - 9 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية - 8 نقاط

18- فاركو - 5 نقاط

19- المقاولون العرب - 5 نقاط

20- الاتحاد السكندري - 5 نقاط

21- الإسماعيلي - 4 نقاط

