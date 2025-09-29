المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك.. حكاية البداية عام 1917

"تم توقيفه أمام البوابات".. منع لاعب الزمالك من دخول ستاد القاهرة

شهد يوم الجمعة 9 فبراير 1917م ميلاد أول مواجهة رسمية في تاريخ الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، أو "المختلط" كما كان يُعرف في ذلك الوقت.

المباراة جاءت بناءً على اتفاق مكتوب من 28 مادة بين الناديين، نص على إقامة مباراتين، الأولى في ملعب الزمالك والثانية في ملعب الأهلي.

أُقيمت المباراة على ملعب المختلط بشارع بولاق في الثالثة عصراً، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت، إذ حرصت مجلة اللطائف المصورة على توثيق الحدث بالصور والتعليقات.

وقتها كان الأهلي يُلقّب بـ "فرقة حسين حجازي" نظراً لشعبية نجمه الكبير.

بدأت المباراة بحماس كبير، وانتهى الشوط الأول دون أهداف رغم محاولات هجومية مستمرة من لاعبي الأهلي، وفي الشوط الثاني اشتدت المنافسة، قبل أن يتمكن عبد الحميد محرم من تسجيل الهدف الوحيد الذي منح الأهلي الفوز الأول في تاريخ القمة.

مثّل الأهلي في هذه المباراة كل من: حسين منصور، إبراهيم فهمي، يوسف وهبي، محمد جبر، حسينين زوبة، رياض شوقي، محمود أباظة، حسن علي علوبة، حسين حجازي، محمود شكري، وعبد الحميد محرم.

فيما ضم تشكيل الزمالك: محمود مرعي، محمد السيد، طه فرغل، محمود بسيوني، علي الحسني، أحمد قدري، حسين فوزي، أحمد خلوصي، يوسف محمد، كامل عبد ربه، ونيقولا عرقجي.

انتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي 1-0، لتسجَّل في التاريخ كأول قمة كروية بين القطبين.

