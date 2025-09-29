مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة

كتب : مصراوي

05:05 م 29/09/2025

فيريرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية، المقرر إقامتها اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "إحنا محظوظين بالأهلي والزمالك ولكن بنستغلهم بشكل خاطئ حتى الآن، ولابد أن نستغلهم بشكل صحيح للاستفادة منهما، وتجنب الصراعات الموجودة".

وأضاف: "أتمنى تكاتف القطبين، وأتمنى ان تكون المنافسة داخل الملعب فقط وليس خارجه، ومسؤولو السوشيال ميديا داخل الأهلي والزمالك عليهم تهدئة الأجواء".

وتابع: "أي خسارة لأي فريق من الأهلي أو الزمالك ستتسبب في العديد من الأزمات، ولذلك الأداء لن يكون ممتعا، وكلا الفريقين يخشيان الهزيمة في مباراة اليوم، ومشاركة ناصر ماهر في مركز الجناح لن تفيد الزمالك".

وواصل: "ثبات تشكيل الزمالك أمام الأهلي أمر هام للغاية بسبب قوة الأهلي، وربما يكون مستقبل فيريرا في خطر حال الخسارة أمام الأهلي، وتدخلاته الفنية أثناء المباراة أمر هام للغاية، وجمهور الزمالك بشكل كبير راض عنه".

وأختتم يحيى تصريحاته قائلا: "الثبات الإنفعالي والضغوط الجماهيرية في مباراة اليوم أمر مؤثر للغاية، واللاعبين الخبرات هما من ستكون لهم الكلمة العليا في ظل التواجد الجماهيري".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيريرا طارق يحيى مباراة القمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري
محمد شريف مهاجماً.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك
هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة
4 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك