الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

"اللافتات والشعارات والشماريخ".. 6 ممنوعات للجماهير في مباراة القمة

كتب : محمد خيري

01:32 م 29/09/2025

جماهير الأهلي والزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، المقرر لها اليوم الترتيبات الكاملة للمباراة.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة للدوري المصري.

وأوضح القاضي، في تصريحات إذاعية: "فتح بوابات استاد القاهرة من الثانية ظهرًا ويتم غلق البوابات في الساعة الثامنة مساءًأ مع إنطلاق المباراة".

وأكمل: "جماهير الأهلي تدخل من بوابة صلاح سالم .. وجماهير الزمالك مسموح لهم الدخول من بوابة النصر .. مسموح لجماهير المقصورة وجماهير الدرجة الأولى شمال الدخول من بوابة آل رشدان".

وأوضح: "ممنوع اصطحاب الشماريخ والألعاب النارية والأجسام الصلبة والأسلاك الكهربائية ومواد حفظ الطاقة .. وممنوع حمل اللافتات أو الشعارات المسيئة في القمة".

الأهلي الزمالك نادي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك جماهير الزمالك جماهير الأهلي

