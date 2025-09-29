التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة، عماد النحاس، على التشكيل لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مصدر مُطلع "لمصراوي" أنه تم الاستقرار على محمد الشناوي في حراسة المرمى، بينما يقود محمد شريف خط الهجوم في ظل إصابة نيتس جراديشار.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر (أليو ديانج) - محمد شريف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

