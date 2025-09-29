8 غيابات.. قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة، عماد النحاس، على القائمة النهائية لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن القائمة شهدت غياب 7 لاعبين بداعي الإصابة، بجانب حمزة علاء لأسباب فنية.

ويغيب عن المارد الأحمر كل من: إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، نيتس جراديشار، أشرف داري، محمد شكري، كريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة بسبب الإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أحمد رضا، مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بنشرقي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف، حمزة عبد الكريم.

وتقام مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.