فأل خير للأحمر.. 9 مباريات بين الأهلي والزمالك فى شهر سبتمبر

شهد شهر سبتمبر عبر تاريخ الكرة المصرية 9 مواجهات جمعت بين الأهلي والزمالك في مختلف البطولات، قبل أن يأتي اللقاء المنتظر غدا الإثنين، ليكون المواجهة العاشرة بين الفريقين في هذا الشهر.

ويتفوق الأهلي بوضوح في مواجهات سبتمبر، بعدما حقق الفوز في 5 مناسبات، مقابل انتصارين للزمالك، وانتهى لقائين بالتعادل.

ويستعرض "مصراوي" نتائج مباريات الأهلي والزمالك في شهر سبتمبر كالتالي:

1. 16 سبتمبر 2005 – دوري أبطال أفريقيا: فوز الأهلي 2-1

2. 17 سبتمبر 2007 – الدوري المصري: فوز الأهلي 1-0

3. سبتمبر 2008 – دوري أبطال أفريقيا: تعادل 2-2

4. 16 سبتمبر 2012 – دوري أبطال أفريقيا: تعادل 1-1

5. 15 سبتمبر 2013 – دوري أبطال أفريقيا: فوز الأهلي 4-2

6. 14 سبتمبر 2014 – كأس السوبر المصري: تعادل 0-0 (فوز الأهلي بركلات الترجيح 5-4)

7. 21 سبتمبر 2015 – نهائي كأس مصر: فوز الزمالك 2-0

8. 20 سبتمبر 2019 – كأس السوبر المصري: فوز الأهلي 3-2

9. 27 سبتمبر 2024 – كأس السوبر الأفريقي: تعادل 1-1 (فوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3)

