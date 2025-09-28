مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

فأل خير للأحمر.. 9 مباريات بين الأهلي والزمالك فى شهر سبتمبر

كتب- محمد عبدالهادي:

10:27 م 28/09/2025

الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد شهر سبتمبر عبر تاريخ الكرة المصرية 9 مواجهات جمعت بين الأهلي والزمالك في مختلف البطولات، قبل أن يأتي اللقاء المنتظر غدا الإثنين، ليكون المواجهة العاشرة بين الفريقين في هذا الشهر.

ويتفوق الأهلي بوضوح في مواجهات سبتمبر، بعدما حقق الفوز في 5 مناسبات، مقابل انتصارين للزمالك، وانتهى لقائين بالتعادل.

ويستعرض "مصراوي" نتائج مباريات الأهلي والزمالك في شهر سبتمبر كالتالي:

1. 16 سبتمبر 2005 – دوري أبطال أفريقيا: فوز الأهلي 2-1

2. 17 سبتمبر 2007 – الدوري المصري: فوز الأهلي 1-0

3. سبتمبر 2008 – دوري أبطال أفريقيا: تعادل 2-2

4. 16 سبتمبر 2012 – دوري أبطال أفريقيا: تعادل 1-1

5. 15 سبتمبر 2013 – دوري أبطال أفريقيا: فوز الأهلي 4-2

6. 14 سبتمبر 2014 – كأس السوبر المصري: تعادل 0-0 (فوز الأهلي بركلات الترجيح 5-4)

7. 21 سبتمبر 2015 – نهائي كأس مصر: فوز الزمالك 2-0

8. 20 سبتمبر 2019 – كأس السوبر المصري: فوز الأهلي 3-2

9. 27 سبتمبر 2024 – كأس السوبر الأفريقي: تعادل 1-1 (فوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3)

إقرأ أيضا..

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالقمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة القمة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

استجابة لـ"مصراوي".. محافظ الشرقية يوفر علاجًا ومعاشًا لسيدة "داء الفيل"
عاجل| الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء المقبل