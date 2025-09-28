مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 0
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

36 26
15:30

الشارقة

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

44 25
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"كلمات مؤثرة".. أول رد من إبراهيم سعيد على رفض دعواه لحضانة بناته

كتب ـ نهى خورشيد:

05:14 م 28/09/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم سعيد (4)
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم سعيد (5)
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم سعيد (6)
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم سعيد (7)
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم سعيد (8)
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم سعيد (3)
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم سعيد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علّق إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، على رفض محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعواه لضم حضانة بناته.

وعقب صدور الحكم، كتب سعيد رسالة مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سأظل سندكم مهما حصل، وأنتم الأجمل والأحلى في حياتي.. جوليا ولي لي".

وكانت محكمة الأسرة قضت برفض الدعوى التي أقامها إبراهيم سعيد، مطالباً فيها بضم حضانة بناته من طليقته، بعد أن تجاوزن السن القانونية للحضانة.

وحملت الدعوى رقم 2936 لسنة 2025، واستند فيها سعيد إلى أن بناته تجاوزن سن 21 عاماً، وهو ما يُسقط حق الحضانة عن الأم وفقاً للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب الحضانة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم سعيد الزمالك الأهلي محكمة الأسرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل يصل لـ 45 جنيها؟.. خبراء يتوقعون سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2025
تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية
أعداد كبيرة.. الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة الإسعاف خلال أيام - مستند
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
طقس الإثنين بدرجات الحرارة| تحذير من الأرصاد.. و4 ظواهر مسيطرة