"كلمات مؤثرة".. أول رد من إبراهيم سعيد على رفض دعواه لحضانة بناته

علّق إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، على رفض محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعواه لضم حضانة بناته.

وعقب صدور الحكم، كتب سعيد رسالة مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سأظل سندكم مهما حصل، وأنتم الأجمل والأحلى في حياتي.. جوليا ولي لي".

وكانت محكمة الأسرة قضت برفض الدعوى التي أقامها إبراهيم سعيد، مطالباً فيها بضم حضانة بناته من طليقته، بعد أن تجاوزن السن القانونية للحضانة.

وحملت الدعوى رقم 2936 لسنة 2025، واستند فيها سعيد إلى أن بناته تجاوزن سن 21 عاماً، وهو ما يُسقط حق الحضانة عن الأم وفقاً للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب الحضانة.