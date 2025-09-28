أسماء جديدة بقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

"يعرفه إمام عاشور".. من هو توماس توماسبرج مدرب الأهلي الجديد ؟

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن قائمة محمود الخطيب بانتخابات القلعة الحمراء ستشهد أسماء جديدة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي ستضم اسماء جديدة بخلاف أحمد حسام عوض وسيد عبدالحفيظ.

وقال المصدر:"هناك أسماء قد تظهر بقائمة الخطيب مثل إبراهيم العامري وجيانا فاروق تحت السن، في ظل خلافات قطاع السباحة على دور مي عاطف".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله: "مازال الخطيب يناقش الدائرة المقربة منه في باقي أسماء قائمته المحتملة، والتي إذا ما تواجد ياسين منصور بها سيغير الكثير من الأمور، حيث تشهد الساعات المقبلة قراره النهائي من التواجد في قائمة الخطيب".

انتخابات الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

