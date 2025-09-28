مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 0
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

36 26
15:30

الشارقة

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

44 25
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

أسماء جديدة بقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

كتب : مصراوي

04:42 م 28/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب وعادل إمام
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب وحسام غالي
  • عرض 6 صورة
    مروة عيد عبد الملك ومحمود الخطيب
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب من مران الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن قائمة محمود الخطيب بانتخابات القلعة الحمراء ستشهد أسماء جديدة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي ستضم اسماء جديدة بخلاف أحمد حسام عوض وسيد عبدالحفيظ.

وقال المصدر:"هناك أسماء قد تظهر بقائمة الخطيب مثل إبراهيم العامري وجيانا فاروق تحت السن، في ظل خلافات قطاع السباحة على دور مي عاطف".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله: "مازال الخطيب يناقش الدائرة المقربة منه في باقي أسماء قائمته المحتملة، والتي إذا ما تواجد ياسين منصور بها سيغير الكثير من الأمور، حيث تشهد الساعات المقبلة قراره النهائي من التواجد في قائمة الخطيب".

انتخابات الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"يعرفه إمام عاشور".. من هو توماس توماسبرج مدرب الأهلي الجديد ؟

"الراتب وموعد الوصول".. كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج مدرب الأهلي الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب قائمة الأهلي انتخابات الأهلي الأهلي سيد عبدالحفيظ
الخبر التالى:
"كلمات مؤثرة".. أول رد من إبراهيم سعيد على رفض دعواه لحضانة بناته

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل يصل لـ 45 جنيها؟.. خبراء يتوقعون سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2025
تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية
أعداد كبيرة.. الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة الإسعاف خلال أيام - مستند
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
طقس الإثنين بدرجات الحرارة| تحذير من الأرصاد.. و4 ظواهر مسيطرة