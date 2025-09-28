الحالة الصحية لأحمد شوبير بعد اشتعال سيارته (صور)

"لم أحسم أمري ولكن".. نجم ريال أوفييدو الإسباني يكشف موقفه من الانضمام

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

طمأن مصدر مقرب من الإعلامي أحمد شوبير محبيه على حالته الصحية بعد اشتعال النيران بسيارته اليوم الأحد.

وأشار المصدر المقرب في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن الحالة الصحية لشوبير جيدة ولم يتعرض لأي إصابة إذ كان الحادث بسيطًا.

وتفاجأ أحمد شوبير في وقت سابق من اليوم بتصاعد الأدخنة من سيارته خلال عودته لمنزله بعد انتهاء حلقة برنامجه الإذاعي.

وتصاعدت ألسن النيران قبل أن يتم إخمادها ولم يتعرض شوبير لأي إصابات أو خدوش إذ ترجّل من السيارة حتى تم اطفائها.

وظهر شوبير على شاشة القناة للمرة الأولى مساء السبت، إذ قدّمه الإعلامي هشام الخلصي على الهواء مباشرة قبل انطلاق مباراة إنتر ميلان وكالياري، في إطار منافسات الكالتشيو.

وقال شوبير في ظهوره الأول:"مساء الخير، إزيك أخبارك إيه، أنا مبسوط جداً إني هكون معاك، متعود دايماً إني أكون أنا اللي بستضيفك، لكن المرة دي أنت اللي بتستضيفني، وإن كان المكان واحد".

وأضاف:"أولاً، سعيد جداً بوجودي على شاشا، وفرحان بالشكل، والأجواء الأسرية، وبوجودك وتألقك المعتاد".

وأتم حديثه قائلاً:"يمكن دي أول مرة أكون ضيف معاك، وأول تجربة ليّ في تحليل الدوري الإيطالي، كنت دايمًا أتابعه، لكن المرة دي التجربة مختلفة وجديدة بالنسبة لي، وأنا سعيد جدًا بيها، مرة تانية، كل التحية للكويت وأهلها، ولكل فريق العمل".

