مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

الحالة الصحية لأحمد شوبير بعد اشتعال سيارته (صور)

كتب : مصراوي

12:52 م 28/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اشتعال النيران بسيارة أحمد شوبير
  • عرض 5 صورة
    اشتعال النيران بسيارة أحمد شوبير
  • عرض 5 صورة
    اشتعال النيران بسيارة أحمد شوبير
  • عرض 5 صورة
    شوبير ينتظر إطفاء النيران بسيارته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

طمأن مصدر مقرب من الإعلامي أحمد شوبير محبيه على حالته الصحية بعد اشتعال النيران بسيارته اليوم الأحد.

وأشار المصدر المقرب في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن الحالة الصحية لشوبير جيدة ولم يتعرض لأي إصابة إذ كان الحادث بسيطًا.

وتفاجأ أحمد شوبير في وقت سابق من اليوم بتصاعد الأدخنة من سيارته خلال عودته لمنزله بعد انتهاء حلقة برنامجه الإذاعي.

وتصاعدت ألسن النيران قبل أن يتم إخمادها ولم يتعرض شوبير لأي إصابات أو خدوش إذ ترجّل من السيارة حتى تم اطفائها.

وظهر شوبير على شاشة القناة للمرة الأولى مساء السبت، إذ قدّمه الإعلامي هشام الخلصي على الهواء مباشرة قبل انطلاق مباراة إنتر ميلان وكالياري، في إطار منافسات الكالتشيو.

وقال شوبير في ظهوره الأول:"مساء الخير، إزيك أخبارك إيه، أنا مبسوط جداً إني هكون معاك، متعود دايماً إني أكون أنا اللي بستضيفك، لكن المرة دي أنت اللي بتستضيفني، وإن كان المكان واحد".

وأضاف:"أولاً، سعيد جداً بوجودي على شاشا، وفرحان بالشكل، والأجواء الأسرية، وبوجودك وتألقك المعتاد".

وأتم حديثه قائلاً:"يمكن دي أول مرة أكون ضيف معاك، وأول تجربة ليّ في تحليل الدوري الإيطالي، كنت دايمًا أتابعه، لكن المرة دي التجربة مختلفة وجديدة بالنسبة لي، وأنا سعيد جدًا بيها، مرة تانية، كل التحية للكويت وأهلها، ولكل فريق العمل".

اقرأ أيضًا:

"قد يظهر لأول مرة".. فيريرا يجهز مفاجأة في مباراة الأهلي والزمالك

مفاجأة غير سارة للأهلي قبل مباراة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيارة أحمد شوبير أحمد شوبير اشتعال سيارة أحمد شوبير اشتعال النيران بسيارة شوبير شوبير الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر
الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة