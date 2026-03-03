إعلان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم استهداف قائد إيراني بارز في طهران

كتب : مصطفى الشاعر

03:21 م 03/03/2026

مجيد بن الرضا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ غارة جوية استهدفت "قائدا إيرانيا بارزا" في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

بيان مقتضب و"تصفية" رفيعة المستوى

أكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن "جيش الدفاع استهدف في طهران قبل قليل قائدا بارزا من النظام الإيراني"، مشيرا إلى أنه سيقوم بالكشف عن تفاصيل العملية ونتائجها "في وقت لاحق".

هل قُتل مجيد ابن الرضا؟

وفي حين لم يصدر تأكيد رسمي نهائي من طهران حتى الآن، أفادت أنباء متواترة بأن الشخصية المستهدفة هي وزير الدفاع الإيراني الجديد "مجيد ابن الرضا".

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، أن الحرس سيواصل مهامه بقيادة "أحمد وحيدي" بكل قوة ودون انقطاع، مشددا على أن الهيكل القيادي العسكري لإيران ما زال متماسكا وقادرا على إدارة المواجهة.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

مجيد ابن الرضا جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قائد إيراني مقتل خامنئي هجمات على الخليج هجمات إيران الحرب على إيران إيران وأمريكا طهران

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
بعد الهجوم الإيراني.. مشاهد من السفارة الأمريكية في السعودية
"أبواب جهنم ستُفتح".. الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا وإسرائيل بضربات
