مسؤول إماراتي: نطالب بخفض التصعيد لكننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس

قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، الثلاثاء، إن الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس.

وأضافت الهاشمي في إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات: "لا نسعى لتوسيع دائرة المواجهة ولا نؤمن أن الحلول العسكرية تصنع استقرارأً دائماً".

وأكدت على أن العودة إلى طاولة المفاوضات لا تزال السبيل العقلاني الوحيد لاحتواء الأزمة ومنع امتدادها.

وتابعت: "رسالتنا واضحة، نحن دولة أمان واستقرار يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية في وئام لكنها لاتتهاون في حماية سيادتها".