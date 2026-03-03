إعلان

مسؤول إماراتي: نطالب بخفض التصعيد لكننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس

كتب : وكالات

03:20 م 03/03/2026

ريم بنت إبراهيم الهاشمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، الثلاثاء، إن الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس.

وأضافت الهاشمي في إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات: "لا نسعى لتوسيع دائرة المواجهة ولا نؤمن أن الحلول العسكرية تصنع استقرارأً دائماً".

وأكدت على أن العودة إلى طاولة المفاوضات لا تزال السبيل العقلاني الوحيد لاحتواء الأزمة ومنع امتدادها.

وتابعت: "رسالتنا واضحة، نحن دولة أمان واستقرار يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية في وئام لكنها لاتتهاون في حماية سيادتها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
جنة الصائم

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
بعد الهجوم الإيراني.. مشاهد من السفارة الأمريكية في السعودية
شئون عربية و دولية

بعد الهجوم الإيراني.. مشاهد من السفارة الأمريكية في السعودية
يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان