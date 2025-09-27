مباريات الأمس
بيراميدز يعلن موعد سفره إلى رواندا استعداداً لبدء مشواره الأفريقي

كتب - نهى خورشيد

10:44 م 27/09/2025

نادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى رواندا، استعداداً لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة السماوي في الثالثة عصر غد الأحد على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستهل بيراميدز مشواره القاري هذا الموسم يوم الأربعاء المقبل، حين يحل ضيفاً على الجيش الرواندي في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول.

ويخوض بطل أفريقيا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الدوري المصري على طلائع الجيش برباعية نظيفة، على أن يؤدي تدريبيه الرئيسيين يومي الاثنين والثلاثاء على ملعب المباراة ذي النجيل الصناعي، وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

