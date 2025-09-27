مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

4 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

5 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

2 1
17:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

"في أقل من 3 دقائق".. بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بثنائية بالشوط الأول

كتب - نهى خورشيد

08:51 م 27/09/2025

بيراميدز

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بتقدم الفريق السماوي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

شهدت البداية توقف المباراة لإصابة محمد شعبان، حارس مرمى طلائع الجيش، في الدقيقة 13، قبل أن تعود المواجهة لاستكمال أحداثها.

وحاول بيراميدز الوصول إلى مرمى الفريق العسكري بعدة محاولات، أبرزها عرضية محمود زلاكة التي قابلها إيفرتون داسيلفا بتسديدة قوية مرت فوق العارضة في الدقيقة 40.

ونجح محمد الشيبي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 42 بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء، سددها أرضية قوية على يمين الحارس لتسكن الشباك.

ثم عاد اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة في الدقيقة 46، مستفيداً من هجمة مرتدة سريعة، إذ استغل خطأ دفاعي وسدد كرة أرضية أخرى داخل المرمى.

وبهذا يتقدم بيراميدز بثنائية نظيفة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيلة مكونة من..

في مركز حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: علي جبر – كريم حافظ – محمد الشيبي – محمد حمدي

في خط الوسط: مهند لاشين – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة – بلاتي توريه

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد البدلاء:

محمود جاد – عبد الرحمن جودة – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى فتحي – يوسف أوباما – مروان حمدي.

بيراميدز الدوري المصري بيراميدز وطلائع الجيش طلائع الجيش

