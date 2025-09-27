انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بتقدم الفريق السماوي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

شهدت البداية توقف المباراة لإصابة محمد شعبان، حارس مرمى طلائع الجيش، في الدقيقة 13، قبل أن تعود المواجهة لاستكمال أحداثها.

وحاول بيراميدز الوصول إلى مرمى الفريق العسكري بعدة محاولات، أبرزها عرضية محمود زلاكة التي قابلها إيفرتون داسيلفا بتسديدة قوية مرت فوق العارضة في الدقيقة 40.

ونجح محمد الشيبي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 42 بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء، سددها أرضية قوية على يمين الحارس لتسكن الشباك.

ثم عاد اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة في الدقيقة 46، مستفيداً من هجمة مرتدة سريعة، إذ استغل خطأ دفاعي وسدد كرة أرضية أخرى داخل المرمى.

وبهذا يتقدم بيراميدز بثنائية نظيفة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيلة مكونة من..

في مركز حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: علي جبر – كريم حافظ – محمد الشيبي – محمد حمدي

في خط الوسط: مهند لاشين – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة – بلاتي توريه

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد البدلاء:

محمود جاد – عبد الرحمن جودة – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى فتحي – يوسف أوباما – مروان حمدي.